PSG : Ander Herrera est malin, il fait monter les enchères au mercato !

La semaine passée, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ander Herrera a été dévoilé, certains étant même convaincus que le milieu de terrain, qui arrive en fin de contrat à Manchester United, avait déjà trouvé un accord avec le club de la capitale. Même si depuis, le récent tombeur du PSG en Ligue des champions semble avoir avancé ses pions afin de conserver son joueur, c'est le grand flou dans cette opération. Et conscient qu'il avait tout à gagner à laisser planer le doute sur son avenir, Ander Herrera a fait une déclaration ambigüe dans un média espagnol.

Car s'il se doutait que ce genre de rumeur allait sortir, il ne veut pas trop en dire sur son futur choix. « C’est logique que ça parle quand il ne te reste trois mois de contrat. Je savais que quelque chose allait sortir. Je le prends normalement, je me concentre pour jouer au football pour cette fin de saison. Le reste, je le laisse à mon agent, tant une possible prolongation avec Manchester United comme des discussions avec un autre club pour un départ. Je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer dans quatre mois, je ne sais pas si mon aventure se termine en Angleterre. Je profite dans le plus grand club anglais, les supporters m’apprécient, ils m’ont traité d’une manière exceptionnelle, je dois les écouter, même si je ne sais pas ce qui va se passer », a confié, dans les colonnes d'El Periodico de Aragon, un Ander Herrera qui dans trois mois sera libre de signer où il le souhaite.