PSG : Alvaro-Neymar, pourquoi le club est en panique

Absent depuis un mois sur blessure, Neymar a retrouvé les terrains en fin de match face à l’OM.

Le temps de recroiser la route d’Alvaro Gonzalez, son grand ennemi du dernier Classique, avec qui la joute verbale était allée très loin. Sur le terrain, ça a chauffé entre les deux malgré le faible temps de présence du Brésilien, ménagé par son entraineur Mauricio Pochettino. Le défenseur de l’OM voulait clairement montrer un message à l’attaquant du PSG, et on ne peut pas dire que les deux hommes se soient réconciliés, puisque le chambrage s’est poursuivi de manière bien lourde après la rencontre sur les réseaux sociaux. Une bataille forcément médiatisée qui partage au sein du Paris SG, où on aimerait que les choses se calment, même si on ne peut pas empêcher Neymar de tapoter sur son smartphone.

« Il y a du chambrage sur Twitter, c’est normal. Les joueurs passent beaucoup de temps sur les réseaux, c’est un mode d’expression naturel », explique-t-on succinctement dans les deux clubs, comme le relate Le Parisien dans ses colonnes. Derrière cette volonté de calmer les choses, il y a aussi la réalité du terrain, et celle du calendrier. En effet, le PSG et l’OM vont s’affronter au Stade Vélodrome au début du mois de février, seulement 9 jours avant le match des Parisiens face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Si souvent fragile en cette période de l’année, Neymar et tout le PSG s’attendent forcément à un accueil musclé de la part d’Alvaro à cette occasion. Et pour le journal francilien, il s’agit même d’un rendez-vous « piège, voire périlleux pour le Brésilien », qui pourrait être ciblé par le défenseur de l’OM juste avant les retrouvailles face au FC Barcelone.