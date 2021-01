PSG-OM : Alvaro raciste, Neymar insiste !

Dans : PSG.

Ce mercredi soir, le deuxième Classique de la saison se déroulera à Lens entre le PSG et l’OM, cette fois dans le cadre du Trophée des Champions.

Le 13 septembre dernier, l’Olympique de Marseille avait surpris le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes en s’imposant 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin. Mais ce sont surtout les incidents survenus à la fin de la partie qui avaient fait polémique, avec plusieurs cartons rouges et une embrouille générale. Révoltée, la star parisienne Neymar avait notamment accusé Alvaro Gonzalez d’insultes à caractère racistes, ce que l’Espagnol de l’OM a toujours nié en bloc depuis. Alors que se profile une première revanche entre le PSG et Marseille ce mercredi soir, Neymar a toujours la haine envers l’ex-défenseur de Villarreal, rapporte Le Parisien.

« Neymar n’a pas changé sa version des faits indique le média francilien, avant de poursuivre. Dans ses discussions privées, le Brésilien accuse toujours l’Espagnol d’insultes à caractère raciste. Demain, il sera prêt à répondre sur le terrain, lui qui est annoncé titulaire » peut-on lire dans les colonnes du Parisien, qui mise sur une titularisation de Neymar aux côtés de Mauro Icardi et d’Angel Di Maria sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain. Tandis qu’il revient tout juste de blessure, le Brésilien pourrait toutefois débuter sur le banc selon La Provence, qui mise davantage sur la titularisation de Kylian Mbappé dans le couloir gauche. Quoi qu’il en soit, Alvaro Gonzalez sera titulaire dans le camp d’en face et nul doute que l’Espagnol de l’Olympique de Marseille a également envie d’en découdre avec Neymar après ce qu’il juge comme des accusations infondées.