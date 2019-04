PSG : Alonzo supplie Tuchel, ce changement est urgent à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison, Thomas Tuchel a alterné entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola au poste de gardien de but. Mais de toue évidence, le coach allemand devra trancher la saison prochaine, sous peine de connaître de nouvelles désillusions dans les grandes affiches. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo a par ailleurs confié que selon lui, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund devait trancher… en faveur d’Alphonse Areola, lequel avait été plutôt performant l'an passé, et qui a globalement moins déçu que Gianluigi Buffon depuis le début de la saison.

« On a un poste particulier. Même si tu as Buffon à côté de toi, Areola aurait été encore meilleur s’il avait joué 45 matches et non 25. Alphonse, il était très bon la saison dernière et même si tout le monde était content de voir Buffon arrivé à Paris, ce n’était pas une bonne chose pour Areola. Avec la saison qu’il avait faite la saison dernière, il fallait qu’il enchaîne et surtout dans les gros matches. Et cette saison, il n’a pas fait les très gros matches. Je pense qu’il faut tout de suite le mettre dans un confort, le rassurer, même en off en lui disant l’alternance elle est fini, les gros matches c’est pour toi. Il faut préparer Alphonse dès maintenant, pour moi c’est le futur du PSG. Il a tout ce qu’il faut, il a pris de l’assurance, il est moins timide, il est bon dans les airs, il est très bon au pied. Donc c’est un grand oui, il faut le vite le confirmer comme numéro 1 » a confié l’ancien gardien du PSG, qui adorerait que Thomas Tuchel fasse du gardien tricolore son boss dans les buts l’an prochain. Le fera-t-il ? C’est une autre histoire…