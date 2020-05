PSG : Allegri proche de Paris, la rumeur enfle !

Dans : PSG.

Du côté de l'Italie on en est de plus en plus persuadé, Massimiliano Allegri sera sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine à la place de Thomas Tuchel.

La saison du Paris Saint-Germain n’est pas terminée, puisque le club de la capitale est encore en lice en Ligue des champions, mais l’avenir de Thomas Tuchel devient très flou. Alors que l’entraîneur allemand a permis au PSG d’atteindre les quarts de finale de la C1 et peut encore espérer mener Paris au titre tant attendu, la rumeur enfle de son possible départ dès cet été alors qu’il a encore un an de contrat avec le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi. Tandis que Thomas Tuchel attend tranquillement que l’entraînement reprenne au Paris SG, la presse italienne lui remet ce lundi une grosse pression en affirmant que Massimiliano Allegri va s’installer aux commandes du PSG.

Le quotidien sportif turinois Tuttosport explique que le technicien italien, qui a quitté la Juventus il y a un an, ne souhaite pas rester loin des terrains de football un peu plus longtemps. Mais son avenir ne sera pas en Serie A, mais plutôt à l’étranger et plus précisément au Paris Saint-Germain, où Leonardo est un fervent supporter de l’ancien coach de la Juve. Cependant, Massimiliano Allegri dispose de plusieurs propositions et si celle du PSG est la plus sexy, le calendrier totalement chamboulé par l'arrêt du football imposé par le Covid19 lui permet de prendre un peu plus de temps qu'il ne le pensait avant d'arrêter son choix. Pour le Paris Saint-Germain, la situation est évidemment plus compliquée, le PSG ne sachant pas réellement sur quel pied danser avec Thomas Tuchel. Mais en interne, la piste Allegri est clairement en pole position.