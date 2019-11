PSG : Allan à Paris, cette info mercato change tout

Dans : PSG.

Depuis deux ans, le Paris Saint-Germain est régulièrement associé à Allan en période de mercato. Et pour cause, Thomas Tuchel souhaitait ardemment le recruter dans la capitale française…

Ces dernières semaines, les rumeurs se sont calmées autour d’Allan à Paris en raison du recrutement de Gueye et d’Herrera lors du dernier mercato estival. Mais la crise à Naples et l’agression de sa famille ont poussé Allan à faire le forcing pour quitter l'équipe de Carlo Ancelotti. Du coup, plusieurs médias transalpins dont Il Mattino ont récemment indiqué que le Paris Saint-Germain était prêt à retenter le coup lors du prochain mercato pour recruter Allan. Une probabilité qui reste assez faible à ce jour au vu de la composition actuelle de l’effectif parisien.

Et selon les informations obtenues par la Rai Sport, la tâche serait de tout de façon très délicate pour le Paris Saint-Germain. En effet, plusieurs cadors européens souhaitent également profiter du mal-être d’Allan à Naples pour le recruter… dont la Juventus Turin. Par ailleurs, l’ex-joueur de l’Udinese figurerait également dans les petits papiers d’Antonio Conte à l’Inter Milan. Deux poids lourds italiens qui pourraient bien faire de l’ombre au Paris Saint-Germain dans ce dossier même si par le passé, Allan n’a pas caché son envie et son ambition de rejoindre un club tel que le PSG. Visiblement, les cartes sont toujours dans les mains de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mais il faudra s’activer…