Bundesliga : Alaba officialise son départ du Bayern

Dans : Bundesliga.

En fin de contrat à la fin de la saison, David Alaba va bel et bien quitter le Bayern Munich au mois de juin.

Au club depuis plus de douze ans, l’international autrichien a confirmé ce mardi en conférence de presse qu’il ne prolongerait pas son contrat en faveur du Bayern Munich. « J'ai décidé de faire autre chose après cette saison. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon coeur. Mais je voulais chercher un nouveau défi pour me développer en tant que personne et en tant que joueur. Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre » a dévoilé David Alaba, dont le nom a d’ores et déjà circulé du côté de Manchester City, du Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid et de la Juventus Turin dans l’optique de la saison prochaine.