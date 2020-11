PSG : Alaba gratuit ? Il demande 40 ME pour signer !

Dans : PSG.

Considéré comme l’une des valeurs sures de la Bundesliga et l’un des meilleurs défenseurs du monde, David Alaba va agiter le prochain mercato estival.

Et pour cause, l’international autrichien est en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Bayern Munich. Et si le champion d’Allemagne a fait le maximum pour prolonger le bail de David Alaba, Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic se sont heurtés aux exigences colossales du joueur de 28 ans et de son entourage. Dans son édition du jour, le très sérieux Kicker apporte des précisions sur ce dossier bouillant et dévoile les requêtes salariales de David Alaba. A en croire le média allemand, c’est une prime à la signature de 20 ME et un salaire de 20 ME par an que l’Autrichien réclame à son futur club. Des chiffres à couper le souffle qui ont véritablement dégoûté le Bayern Munich…

Un retour en grâce du champion d’Allemagne dans ce dossier n’est pas encore à exclure. Mais pour l’heure, le vainqueur de la Ligue des Champions 2020 joue la carte de la temporisation. En attendant, plusieurs cadors européens tentent de profiter de la situation. C’est le cas du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Mais toujours selon la même source, c’est bel et bien le PSG qui est le grand favori dans ce dossier, le Real Madrid ayant d’autres priorités que d’investir de telles sommes pour recruter David Alaba. En effet, Florentino Pérez préfère investir massivement pour prolonger Sergio Ramos et recruter le tandem Kylian Mbappé-Eduardo Camavinga. De son côté, le Paris SG est cité comme un favori en raison de ses ressources financières sans limite. Le média indique que malgré un mercato à l’économie cet été, le Paris Saint-Germain possède toujours une force de frappe économique sans égale en Europe, ce qui le place en bonne position dans le dossier David Alaba. Reste à voir si l’Autrichien sera tenté de quitter la Bundesliga pour la Ligue 1. C’est un autre débat…