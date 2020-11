PSG : Alaba refuse 17 ME, Paris compte en profiter

Dans : PSG.

Sans contestation possible, David Alaba s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga au Bayern Munich.

Excellent au poste de latéral gauche, l’Autrichien de 28 ans a été replacé avec réussite en défense centrale. Véritable taulier d’Hans-Dieter Flick au Bayern Munich, il n’est toutefois pas certain de poursuivre sa carrière en Bavière au-delà de juin prochain. Et pour cause, David Alaba sera en fin de contrat dans sept mois et pour l’heure, rien n’indique qu’il va prolonger au Bayern Munich. Le champion d’Allemagne en titre a pourtant mis les petits plats dans les grands afin de s’assurer de la présence de David Alaba dans son effectif la saison prochaine en lui proposant 11 ME brut par net 6 ME de prime à la signature. Une offre à laquelle David Alaba devait répondre avant le 1er novembre.

Bien que très alléchante, cette proposition du Bayern Munich a purement et simplement été ignorée par l’entourage de David Alaba, qui réclame visiblement plus pour prolonger en faveur du vainqueur de la Ligue des Champions 2020. Une situation qui interpelle les plus gros clubs de la planète… y compris le Paris Saint-Germain. A en croire France Football, le champion de France fait partie des clubs très intéressés par une possible signature, libre de tout contrat, de David Alaba au prochain mercato estival. Mais la liste des clubs sur les rangs pour accueillir l’Autrichien a de quoi donner le tournis. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City ont également manifesté leur intérêt. Autant dire que le PSG, qui n’était pas enclin à réaliser des folies financières l’été dernier, devra sortir le carnet de chèques pour s’attacher les servies de David Alaba…