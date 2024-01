PSG ‍: Asensio en a marre, il veut partir ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plombé par une blessure en début de saison et peu utilisé par Luis Enrique au PSG, Marco Asensio envisage déjà son avenir loin de la capitale française. L’ancien joueur du Real Madrid aimerait revenir en Espagne.

Après six mois au Paris Saint-Germain, Marco Asensio envisage déjà l’avenir très loin de la France. Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne en tout début de saison avant les transferts de Ramos, Kolo Muani ou encore Barcola, l’international espagnol s’est ensuite blessé et n’a jamais retrouvé sa place dans le onze de Luis Enrique. L’ex-entraîneur de la Roja a enfin trouvé la formule gagnante en attaque avec Mbappé dans l’axe, Barcola à gauche et Dembélé à droite, ce qui laisse très peu de place à Marco Asensio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

L’ancien joueur du Real Madrid a bien compris qu’il allait être difficile de grappiller du temps de jeu, notamment dans les matchs de Ligue des Champions ou dans les grandes affiches de Ligue 1. L’international espagnol est résigné et souhaite d’ores et déjà partir à la fin de la saison selon les informations du site Todo Fichajes. Le média espagnol nous apprend que Marco Asensio souhaite revenir en Liga, un championnat qu’il connait par cœur et dans lequel il a été performant par le passé. Un retour au Real Madrid semble toutefois peu envisageable, le club merengue n’ayant pas pour habitude de retourner chercher ses anciens joueurs.

L'Atlético et le Barça intéressés par Asensio

Deux options semblent aujourd’hui envisageables pour Marco Asensio, à savoir l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, les deux plus grands rivaux historiques du Real Madrid. Jorge Mendes est à la manœuvre pour tenter de trouver un point de chute à son joueur et Todo Fichajes dévoile que le PSG ne s’opposera pas au transfert du joueur. Il faut dire que le club de la capitale réalisera quoi qu’il arrive une plus-value, un an après avoir récupéré Marco Asensio en tant que joueur libre pour zéro euro. Bilbao et la Real Sociedad sont également à l’affût mais le dossier risque d’être plus difficile pour ces deux outsiders de la Liga en raison du salaire de Marco Asensio, lequel est estimé à cinq millions d'euros par an au Paris Saint-Germain.