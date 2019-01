PSG : Al-Khelaifi veut le prouver, les 100ME du Qatar ne sont pas volés !

Dans : PSG, Ligue 1.

La délégation du Paris Saint-Germain est arrivée dimanche soir à Doha, et même si le club de la capitale a prévu plusieurs entraînements durant ce court stage au Qatar, c'est surtout le service commercial et de communication du PSG qui va s'activer. Ainsi, ce lundi, des footballeurs parisiens iront dans le tout nouveau métro ultra-moderne de la capitale, tandis que d'autres seront dans le désert, tout cela évidemment sous le regard de plusieurs dizaines de caméras. Car même si Thomas Tuchel explique que ce déplacement chez les propriétaires du Paris SG va permettre de resserrer encore plus les liens au sein de son équipe, la fameux contrat d'un peu plus de 100ME par an signé avec Qatar Tourism Autorithy est dans tous les esprits.

Comme le rappelle Le Parisien, ce fameux sponsoring est vivement contesté au sein de l'UEFA, l'instance en charge du fair-play financier s'étant même déchirée publiquement sur ce sujet. « L’estimation de sa « valeur réelle » a occupé des équipes de consultants mandatés par l’UEFA comme par le PSG. La chambre d’instruction du FPF, relativement conciliante, a fini par accorder un retraitement de la valeur du contrat autour de 58ME annuels mais a exigé sa non-prolongation au-delà de 2019. Pour la chambre de jugement, beaucoup plus radicale, ce contrat ne vaudrait que 4 ME. L’affaire est loin d’être terminée puisqu’un réexamen a été ordonné. Le PSG a fait appel et la procédure est suspendue à une décision du Tribunal arbitral du sport. En attendant le dénouement, le PSG veut donner autant de consistance que possible à ce partenariat », explique le quotidien francilien. En faisant ce stage au Qatar et en le médiatisant au maximum, le Paris Saint-Germain pourra montrer à l'UEFA que le pays hôte du Mondial 2022 profite d'une belle vitrine, la présence de Neymar, de Kylian Mbappé ou bien encore de Gianluigi Buffon valant son pesant d'or.