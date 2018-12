PSG : Al-Khelaifi, Véronique et Adrien Rabiot, Henrique...y'a foule pour négocier !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

On le sait, la situation d'Adrien Rabiot est désormais le dossier numéro 1 sur le bureau du président du Paris Saint-Germain, la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions étant acquise après la victoire à Belgrade. Une réunion est annoncée de manière imminente entre les différentes parties, et Paris United affirme même qu'il y aura pas mal de monde pour ce rendez-vous qui ressemble à une réunion de la dernière chance entre le clan Rabiot et Nasser Al-Khelaifi pour une éventuelle prolongation.

Et on va devoir se serrer dans le bureau du PSG lors de cette réunion. « L’ensemble de l’Etat-major parisien sera présent, signe de l’importance du dossier et de cette rencontre. Autour de la table se réuniront : Adrien et Véronique Rabiot (sa mère et agent), Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Claude Blanc, Antero Henrique et Maxwell, précise le site spécialisé sur le Paris Saint-Germain, qui affirme que le FC Barcelone sera informé rapidement des détails de ce rendez-vous. Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone aimerait récupérer le milieu parisien. En ce sens, Eric Abidal a déjà formulé une offre orale ferme de 10 millions d’euros de salaire par an accompagnée d’une prime à la signature d’un montant similaire. Selon nos informations, une offre officielle sera faite au joueur à l’ouverture du marché des transferts dès le 1er janvier 2019 si sa situation parisienne n’a pas évolué d’ici là. »