PSG : Pogba libre, le projet de Paris dévoilé

Dans : PSG.

Apparu en forme lors des deux récents matchs de l'équipe de France, Paul Pogba donne des migraines aux dirigeants de Manchester United à un an de la fin de son contrat.

Cinq ans après avoir rejoint Manchester United en provenance de la Juventus, pour ce qui était à l’époque un transfert colossal de 105 millions d’euros, Paul Pogba va entamer l’ultime année de son contrat chez les Red Devils. Et pour l’instant, le milieu de terrain tricolore ne semble pas réellement avoir l’intention de quitter cet été la Premier League et encore moins d’accepter la prolongation proposée par la famille Glazer. Et on peut faire confiance à Mino Raiola pour ne pas se laisser impressionner par les dirigeants du club anglais. Selon ESPN, du côté de Manchester United on commence à craindre un fiasco total dans ce dossier, d’autant plus que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ne paraissent pas vouloir faire d’offres colossales pour Paul Pogba.

Le média sportif affirme que dans le clan Pogba, on n’est pas réellement préoccupé par cette situation, le champion du monde français étant conscient que finalement le temps jouait en sa faveur. « Les trois clubs déjà cités, ainsi que le Paris Saint-Germain, seront tous intéressés si le milieu de terrain est libre dans un an », explique Rob Dawson, correspondant d’ESPN à Manchester. Du côté du récent finaliste de l’Europa League, on pense que l’été sera long dans le dossier Paul Pogba, et que ce dernier pourrait revenir à la raison si rien ne se profile pendant ce mercato. Du côté du PSG, on a un atout majeur dans les mains, c'est évidemment la relation très amicale entre Leonardo et Mino Raiola, le puissant agent italien ayant la possibilité de s'offrir un joli bonus en cas de départ de Pogba libre dans un an.