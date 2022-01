PSG : Al-Khelaifi prêt à virer Neymar ?

L'été dernier, Lionel Messi signait au PSG lors d'une arrivée mémorable pour les supporters parisiens. La venue de l'Argentin avait été facilitée par la présence de joueurs proches de la Pulga, comme Neymar, à Paris.

Depuis le début de saison, les supporters du PSG peuvent être frustrés. En recrutant Lionel Messi, multiple Ballon d'Or, des buts à la pelle leur étaient promis. L'Argentin était à 25 buts minimum en Liga depuis douze ans avec le Barça et devait logiquement poursuivre sur sa lancée en Ligue 1. Mais, force est de constater que cela est loin d'être le cas. Un seul but, une toute petite réalisation face à Nantes, tel est le bilan de Messi lors de la phase aller du championnat. Certains observateurs s'interrogent déjà sur la motivation de la Pulga à rejoindre la France alors que d'autres évoquent même une pré-retraite de l'Argentin dans la capitale. Une chose est sûre, Messi déçoit et la direction parisienne l'a bien compris. Le journal espagnol El Nacional indique en effet que Nasser Al-Khelaifi a fait part de son mécontentement à la star argentine.

