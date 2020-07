PSG : Al-Khelaïfi présente le nouveau maillot et s’enflamme

Dans : PSG.

A l’heure où le PSG se prépare à vivre une série de matchs capitaux en quelques jours, le club de la capitale a présenté ses nouveaux maillots.

Ceux-ci font référence à l’emblématique tenue dessinée par Daniel Hechter, histoire de fêter les 50 ans du club avec la manière. De quoi ravir les supporters, et inspirer Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a profité de cette fenêtre de communication pour rappeler l’histoire déjà chargée de son club, mais aussi promettre que la suite était encore plus prometteuse. Voilà qui va ravir les fans du Paris Saint-Germain, qui rêvent d’un incroyable triplé dans les Coupes nationales et en Ligue des Champions. En tout cas, les désillusions des dernières années n’ont pas freiné la soif de victoires du président qatari.

« Nous sommes une jeune institution qui nourrit un attachement profond à ses racines et à son prestigieux héritage. J'éprouve d'ailleurs une immense reconnaissance envers mes prédécesseurs qui, avec courage et imagination, ont permis à ce club de grandir et de devenir le plus titré et le plus populaire du football français. Ce sera toujours avec une grande fierté que nous porterons ces couleurs, les couleurs de la ville de Paris dont nous cultivons le rayonnement à travers le monde, mais aussi sous les lumières du Parc des Princes, notre maison de toujours. Aujourd'hui, le Club est heureux de donner une nouvelle vie à ce maillot légendaire, que plus de 450 joueurs ont porté avec bravoure et talent au fil de cette fabuleuse aventure née il y 50 ans. Ce maillot est une invitation à rassembler nos supporters de toutes les générations, à Paris, en France et dans le monde entier. Ensemble, nous allons écrire le prochain chapitre de notre histoire, habités par une ambition sans limite. Et avec la conviction que le meilleur est encore à venir », a souligné sur le site officiel du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qui rêve d’être le président à ramener la coupe aux grandes oreilles à Paris.