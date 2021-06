PSG : Al-Khelaïfi parle de Messi, le Barça en rigole

Dans : PSG.

Dans un récent entretien accordé au journal L’Equipe, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a laissé entendre que Lionel Messi pourrait atterrir dans la capitale. De quoi intriguer la presse espagnole qui s’est immédiatement renseignée sur la situation de l’Argentin en fin de contrat au FC Barcelone.

Rien n’a changé dans le dossier Lionel Messi. Ou du moins, la tendance reste la même. Quelques mois après ses envies d’ailleurs sous la précédente direction, l’attaquant du FC Barcelone n’a plus l’intention de faire ses valises. L’Argentin a finalement été convaincu par les performances de son équipe et par le discours du nouveau président Joan Laporta. Du coup, le journaliste de l’émission El Chiringuito, José Alvarez, assure que la prolongation de Lionel Messi, pas encore officialisée, est déjà actée.

Al-Khelaïfi avait semé le doute

Le capitaine en fin de contrat aurait juré fidélité au Barça et fermé la porte à ses courtisans sur le marché des transferts. La mise au point était nécessaire selon notre confrère espagnol, alerté par la déclaration énigmatique de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe. « Je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine », confiait récemment le président du Paris Saint-Germain.

« Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi, précisait-il. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique. » Rien de plus qu’une simple provocation de la part du patron parisien, dont la sortie a forcément rappelé de mauvais souvenirs aux anciens fans de Neymar.