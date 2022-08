PSG : Messi au Barça, Laporta veut payer sa dette !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi a fait le show ce dimanche soir face à Nantes lors du Trophée des champions. L'Argentin souhaite réaliser une grande saison, avant de pourquoi pas repartir du côté du Barça.

Depuis le début du mercato estival, le Barça surprend. Les Catalans, forts d'une nouvelle puissance financière, recrutent des joueurs de grand talent à coups de millions. On peut citer les arrivées marquantes de Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié ou encore Jules Koundé. De très bon augure avant une nouvelle saison qui s'annonce passionnante pour le Barça de Xavi. Mais le club blaugrana ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et veut retrouver sa gloire d'antan. Pour cela, le Barça est même prêt à faire beaucoup de choses pour faire revenir Leo Messi au club. C'est du moins le désir assumé de Joan Laporta. Le président catalan avait récemment indiqué qu'il tenterait de convaincre la Pulga de revenir la saison prochaine. Et ces dernières heures, Laporta en a remis une couche sur le joueur du PSG.

Leo Messi, le Barça assume son rêve

Leo Messi ne prendra aucune décision sur son avenir avant la Coupe du monde 2022.



Rester au PSG, rejoindre la MLS ou un retour au Barça, tout est possible.



Dans des propos rapportés par Sport, l'homme fort du Barça a indiqué : « Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaires car Leo est un joueur du PSG. Ce que Leo signifie pour nous est clair, mais ce n'est pas le moment de parler. Ils m'ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Leo ». S'il botte cette-fois un peu en touche, le président du Barça ne cache pas ses intentions. Avant de savoir si Messi choisira ou non de revenir au FC Barcelone, le septuple Ballon d'Or a une saison très excitante à jouer, que ce soit avec le PSG ou l'équipe d'Argentine. A noter que Leo Messi, en fin de contrat à Paris en juin 2023, possède une option dans son bail, lui permettant de prolonger d'un an. Chez les champions de France, on espère bien voir le génie argentin rester le plus longtemps possible. Pour le journaliste italien Fabrizio Romano, Leo Messi ne prendra aucune décision sur son avenir avant la Coupe du monde 2022.