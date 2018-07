PSG : Al Khelaïfi ne veut surtout pas laisser ce dossier à Henrique

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé il y a un an en lieu et place du transparent Patrick Kluivert, Antero Henrique a immédiatement apposé sa patte sur le marché des transferts parisien.

Des énormes coups, un art de bien vendre, des contacts, des déplacements et des négociations à tous les niveaux, le directeur sportif portugais sait ce qu’il fait et cela se voit. Il est désormais un incontournable en ce qui concerne le mercato, et ne se prive pas de le faire savoir à tous les clubs, même s’il est d’une discrétion absolue dans les médias. Néanmoins, il y a un dossier qu’il ne gérera pas cet été, et pourtant ce n’est clairement pas un cas secondaire. En effet, Nasser Al-Khelaïfi souhaite profiter de ses relations de longue date avec Adrien Rabiot pour discuter avec lui de sa prolongation.

Et si le président parisien ne compte pas laisser son bras droit s’en charger, c’est que la raison est simple selon L’Equipe. Le quotidien sportif affirme qu’Henrique serait lui plutôt intéressé par une vente du milieu de terrain français, conscient qu’il possédait une très belle cote sur le marché des transferts à un an de la fin de son contrat. Car malgré la confiance du président du PSG, la possibilité est réelle, quand on connaît les exigences de l’ancien toulousain, de voir ce dernier fait trainer les choses et profiter de son statut de futur joueur libre. Et en dirigeant expérimenté, Antero Henrique craint qu’au final, Rabiot s’en aille sans que Paris ne touche le moindre euro, ce qui serait un gros manque à gagner à l’heure où l’UEFA épluche toujours les comptes du champion de France.