PSG : Al-Khelaifi muscle son jeu et fixe le prix de Cavani !

Avec le départ d’Antero Henrique et le grand retour de Leonardo, les rumeurs au sujet d’un départ d’Edinson Cavani s’étaient brutalement calmés au Paris Saint-Germain. Mais ces derniers jours, l’intérêt de l’Inter Milan a relancé le dossier de l’attaquant uruguayen, dont le contrat avec le club francilien expire en juin 2020. Joueur très apprécié en Europe en dépit de son âge avancé, le Matador de 32 ans ne sera pas bradé par le Paris Saint-Germain, qui ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre conséquente.

Et selon les informations obtenues par La Repubblica, Nasser Al-Khelaïfi a fixé à 50 ME le prix d’Edinson Cavani sur le marché des transferts européens. Une somme qui ne devrait pas manquer de refroidir l’Inter Milan, qui a déjà raté Romelu Lukaku et pourrait laisser tomber la piste Edin Dzeko pour des raisons financières. Reste à voir si ce tarif, qui paraît tout de même raisonnable au vu de la conjoncture actuelle pour un buteur de ce calibre, pourrait réveiller d’autres clubs. Pour rappel, la Premier League n’a plus qu’une grosse semaine pour faire ses emplettes, le mercato fermant ses portes le 8 août Outre-Manche.