PSG : Al-Khelaïfi inflexible, le dossier Cavani en grand danger

D’accord avec l’Atlético de Madrid depuis plusieurs semaines, Edinson Cavani attend toujours que son transfert chez les Colchoneros soit validé par le Paris Saint-Germain.

A moins de 48 heures de la fin du mercato, la situation semble toutefois bloquée entre l’Atlético de Madrid et le PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a refusé en début de semaine une proposition de 15 ME de la part de la formation de Diego Simeone, qui correspondait pourtant à la valeur marchande du joueur, âgé de 32 ans et dont le contrat avec le Paris SG expire à la fin de la saison. En Espagne, Marca annonçait mercredi soir que l’Atlético de Madrid envisageait d’envoyer une ultime offre au Paris SG, estimée à 18 ME hors bonus. Une information qui ressemble davantage à un coup de bluff qu’à autre chose selon Le Parisien, pour qui la finalisation de ce transfert est aujourd’hui incertaine.

Pour le quotidien francilien, il est bien évident que la tendance est désormais à ce qu’Edinson Cavani termine la saison au Paris Saint-Germain, en dépit de sa volonté de rejoindre l’Atlético de Madrid afin de retrouver un statut de titulaire et un temps de jeu plus conforme à son standing. Cinq mois après le dossier Neymar, dans lequel Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’étaient montrés inflexibles en refusant toutes les propositions du FC Barcelone, on se dirige clairement vers la même issue pour Edinson Cavani, lequel a de grandes chances de quitter le PSG pour zéro euro l’été prochain. « Cavani dans le groupe samedi contre Montpellier ? C’est possible. Mais il nous faut une décision claire comme avec Layvin. Avant ça, c’est mieux qu’ils restent à la maison » indiquait Thomas Tuchel après le succès du Paris SG face à Pau mercredi soir en Coupe de France (0-2). Il ne reste maintenant plus qu’à Edinson Cavani et au PSG d’attendre le 31 janvier à minuit afin de voir si l’Atlético bluffait, ou si les Colchoneros vont réellement revenir à la charge avec une ultime proposition à 18 ME.