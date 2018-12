PSG : Al-Khelaifi fait une offre monstrueuse pour garder Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Si l'humeur n'est pas aux amabilités entre le Paris Saint-Germain et l'Equipe concernant Neymar et Kylian Mbappé, le quotidien fait un retour ce samedi sur le cas Adrien Rabiot en affirmant que du côté du PSG les choses ne semblent pas encore figées dans ce dossier. Alors que tout indique que le milieu de terrain va quitter le Paris SG libre de tout contrat, et donc gratuitement, Nasser Al-Khelaifi est lui convaincu qu'il peut encore changer la donne et convaincre le clan Rabiot de changer d'avis rapidement.

Afin de parvenir à un accord, le président du Paris Saint-Germain est disposé à faire une offre colossale à son joueur. En effet, Nasser Al-Khelaifi pourrait lui offrir un salaire tournant autour d'1 million d'euros brut soit quatre fois plus qu'actuellement, une somme qui serait au niveau de celle touchée par Thiago Silva par exemple, avec en cadeau bonus une prime à la signature qualifiée de « conséquente ». Et pour aider à trouver une solution, le dirigeant qatari est désormais le seul habilité à négocier avec Adrien et Véronique Rabiot, ces derniers n'étant pas décidés à discuter avec Antero Henrique, tandis que les relations ne sont plus au beau fixe avec Thomas Tuchel depuis quelques semaines, et plus précisément le clash à Marseille. Nasser Al-Khelaifi abat donc ses dernières cartes dans le dossier Adrien Rabiot, reste à savoir s'il raflera la mise.