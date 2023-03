PSG : Al-Khelaïfi est envouté, Sergio Ramos va rester !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos est désormais considéré comme l'un des patrons du PSG, où il a su rebondir après une arrivée compliquée. Nasser Al-Khelaïfi est conquis et va lui faire signer une prolongation de contrat.

Recruté par le PSG pour deux ans à l’été 2021, Sergio Ramos a complètement zappé sa première année. Dans la foulée de sa blessure avec le Real Madrid, il n’a quasiment pas pu jouer et a terriblement manqué à Mauricio Pochettino lors de la déroute face au club merengue en Ligue des Champions. Mais le défenseur central a progressivement remonté la pente, au point d’être l’un des plus solides à son poste cette saison. Alors que Marquinhos déjoue dans les gros matchs, que Presnel Kimpembe enchaîne les pépins physiques, l’Espagnol a tenu la baraque et aurait même pu être le héros face au Bayern Munich avec ses deux têtes sur corner qui ont failli faire mouche.

Ce match a visiblement tout changé pour Sergio Ramos et le PSG. L’ancienne légende du Real Madrid promet depuis que Paris va revenir encore plus fort la saison prochaine et enfin aller chercher cette Coupe de prestige tant attendu. Un discours mobilisateur très apprécié au sein du club, et Nasser Al-Khelaïfi a même fait infléchir la position du Paris SG sur son cas. Alors qu’il était prévu d’attendre jusqu’à la fin de la saison pour savoir quoi faire d’un défenseur de 37 ans dans quelques jours tout de même payé 10 millions d’euros par an, le club de la capitale a décidé d’entrer de plain-pied dans les négociations.

Sergio Ramos baisse son salaire pour rester

Résultat, Sergio Ramos est désormais tout proche de prolonger son contrat d’un an au PSG. Mundo Deportivo annonce que l’accord est sur le point d’être trouvé, pour un joueur qui sait rallier le vestiaire à lui de par son expérience, son discours positif, et sa haine de la défaite. L’Espagnol a fait savoir qu’il consentait une baisse de salaire pour prolonger, et cela a été l’argument pour enclencher une prolongation qui est sur le point de se signer. C’est ce qu’affirme aussi le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi, spécialiste du PSG et qui abreuve régulièrement les réseaux sociaux d’infos sur le club de la capitale. Pour le spécialiste, tout est désormais en ordre et l’officialisation n’est plus très loin, dans ce dossier qui va forcément faire du bruit. Car avec le recrutement à venir de Milan Skriniar, la prolongation de contrat attendue de Marquinhos et l’objecti de Luis Campos de faire venir Pau Torres, le PSG risque d’avoir du monde en défense centrale la saison prochaine. Au point de faire partir un Presnel Kimpembe qui se pose des questions sur son avenir ?