PSG : Al-Khelaifi augmente son chèque pour le mercato du PSG !

Le Paris Saint-Germain vit toujours sous la menace d'une sanction du fair-play financier, l'UEFA attendant la décision du Tribunal Arbitral du Sport avant de trancher. Mais avec le départ imminent d'Adrien Rabiot, il est évident que le PSG va devoir renforcer un milieu de terrain qui n'était déjà pas son point fort depuis le début de saison. Si pendant longtemps on pouvait penser que des ventes devraient être effectuées pour envisager l'achat d'un ou plusieurs renforts, Nasser Al-Khelaifi a désormais décidé d'allouer un vrai budget à Antero Henrique pour concrétiser cette volonté de muscler le milieu parisien.

Selon Le Parisien, le président qatari a même été plus généreux que prévu afin de permettre à son directeur sportif de dénicher les joueurs qu'il faut à Thomas Tuchel. « Antero Henrique, le directeur sportif, bénéficie finalement d’une enveloppe un peu plus importante que prévu. Alors qu’il évoquait il y a quelques semaines la somme de 24ME, le Portugais laisse désormais entendre à ses interlocuteurs qu’il en a 30 à dépenser pour attirer la ou les perles rares », explique le quotidien francilien. Bien évidemment, à l'échelle du Paris Saint-Germain une somme de 30ME peut sembler très légère, mais cela va quand même permettre de réaliser quelques emplettes. Et cela tombe bien, le PSG et son directeur sportif ont des idées...