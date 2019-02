PSG : Al-Khelaifi attaqué sur un sujet très sensible au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, de nombreux jeunes à très fort potentiel ont fait leurs valises.

Ce fût le cas de Kingsley Coman bien sûr, mais également de Dan-Axel Zagadou ou encore de Claudio Gomes et de Fodé Ballo-Touré. Une spirale que Nasser Al-Khelaïfi souhaite absolument arrêter, au risque de surpayer certains jeunes éléments. Les intentions du président parisien sont donc très claires à ce sujet, mais cela n’empêche pas les clubs européens de lorgner sur les jeunes pépites du centre de formation parisien…

Ainsi selon les informations obtenues par France Football, Everton a dans l’idée de jouer un mauvais tour au PSG. Effectivement, les Toffees seraient très intéressés par Maxen Kapo, sous contrat aspirant jusqu’en juin 2019 avec le PSG, et à qui un premier contrat professionnel a été proposé au cours des dernières semaines. Un contrat toujours pas signé par le jeune attaquant de 17 ans, qui pourrait bien jouer avec les nerfs du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines pour obtenir le salaire qu’il souhaite. Sinon, il pourrait décider de filer à l’anglaise, et de crisper encore un peu plus Nasser Al-Khelaïfi.