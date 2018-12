PSG : Al-Khelaifi a un candidat en or pour remplacer Antero Henrique !

Dans : PSG, Ligue 1.

L'avenir d'Antero Henrique au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain semble toujours aussi incertain, le Portugais ayant bien du mal à cohabiter avec Thomas Tuchel, lequel reproche à Henrique de ne pas avoir tenu compte de ses demandes précises lors du dernier mercato. Et certains évoquent déjà le départ de celui qui a tout de même contribué à faire venir Neymar et Kylian Mbappé. Cela tombe bien, ce dimanche une candidature est déjà arrivée, via Le Parisien, sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, et pas n'importe laquelle.

En effet, Kaka, présent en France pour le tirage au sort du Mondial féminin, a reconnu qu'il se verrait bien devenir directeur sportif du PSG si le poste devenait vacant. « Devenir directeur sportif du PSG m’intéresserait-il ? (Sourire.) Pourquoi pas ? Je connais bien le président Nasser (Al-Khelaïfi). C’est une bonne personne. Ce serait fabuleux de travailler pour Paris. Manager une telle équipe, avec une grosse structure, constituerait une bonne expérience, explique celui qui est désormais à sa retraite après une ultime saison aux Etats-Unis et qui avoue avoir failli signer comme joueur au Paris SG il y a quelques saisons. Quand j’ai quitté São Paulo pour l’AC Milan (en 2003), le club et Leo, qui était le manageur lombard à l’époque, ont émis l’idée de me prêter une saison au PSG. A mon poste, il y avait déjà Rivaldo et Rui Costa, et il fallait que j’attende un peu pour me faire ma place. Finalement, quand je suis arrivé, ils ont préféré me garder. Et j’ai bien fait puisqu’on a gagné le Scudetto à la fin de la saison. »