PSG : Al-Khelaïfi à genoux devant Neymar, une erreur grossière ?

Face aux nombreuses rumeurs qui envoient Neymar au FC Barcelone ou au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du tout inquiet.

A l’image du père de l’attaquant, le président du Paris Saint-Germain est certain de voir le Brésilien rester l’été prochain. On imagine que le dirigeant a été rassuré par le clan du joueur lors de sa visite au Brésil où l’ancien Barcelonais s’est fait opérer du pied. Reste à savoir si le Qatarien a dû convaincre Neymar. C’est effectivement la crainte de Bruno Salomon qui se demande si l’international auriverde n’a pas déjà pris le pouvoir au club francilien.

« Je ne crois absolument pas à un départ de Neymar l’été prochain. En revanche que Nasser vienne le rassurer sur le projet pourquoi pas, a envisagé le journaliste de France Bleu. J’espère surtout que l’exécutif parisien n’est pas venu proposer à Neymar le choix du Roi : "avec qui tu veux jouer la saison prochaine ? Tu veux qui comme entraîneur ? etc." Pourvu que le président Al-Khelaïfi n’ait pas commis cette erreur ! S’il a demandé au joueur de trancher dans une short-list de noms, le PSG est reparti dans une galère avec un joueur plus important que l’entraîneur… et ça ce n’est plus possible ! » Bien sûr, notre confrère fait référence au règne de Zlatan Ibrahimovic.