PSG : L'énorme rumeur Neymar se fait détruire !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Présent mardi avec le père de Neymar au Brésil, où les deux hommes ont visité l'Instituto Neymar Junior, un centre créé par le footballeur du PSG afin de venir en aide à des jeunes enfants, Nasser Al-Khelaif a pris une position très tranchée au sujet des multiples rumeurs venues d'Espagne concernant un possible retour de la star brésilienne au FC Barcelone ou un transfert au Real Madrid. Pour le président du Paris Saint-Germain, ces supputations sont de pures inventions, et Neymar sera bien sous le maillot du PSG la saison prochaine.

« Neymar est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible. Il fait de son mieux pour revenir au plus tôt, nous espérons qu'il sera de retour pour jouer des matches de coupe et de championnat », a répondu le patron du Paris Saint-Germain, lequel a franchement rigolé quand un journaliste lui a demandé si Neymar allait bien rester au PSG. Intervenant dans la discussion, Neymar Senior a lui aussi mis clairement les choses au point, histoire de tuer les rumeurs. « On sait ce que représente Nasser, c’est important qu’il soit là. Neymar a besoin de soutien, ce qu’il traverse en ce moment n’est pas facile (...) Neymar a déjà un avenir au PSG et il a aussi un présent au PSG », a lancé le père de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Même si les médias espagnols n'abdiqueront pas de sitôt, Neymar est et restera un joueur du club de la capitale.