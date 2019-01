PSG : Adrien Rabiot endeuillé par la mort de son père

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines seulement après le décès de sa grand-mère, Adrien Rabiot a eu la douleur de perdre son père annonce ce dimanche Le Parisien. Gravement malade et souffrant depuis un accident vasculaire cérébral en 2007 du syndrome de locked-in, qui le paralysait totalement et ne lui permettait plus de s'exprimer autrement que par le battement de ses paupières, Michel Provost s'est éteint a confirmé l'entourage d'Adrien Rabiot-Provost au quotidien régional.

En 2011, alors hospitalisé à Auxerre, le père du joueur du PSG avait pu assister pour la première fois à un match de son fils avec les U19 du club de la capitale, Guy Roux et le Paris SG ayant organisé une rencontre amicale spécialement à cette occasion. « C'est lui qui m'a amené au foot. Il le connait très bien. Quand je lui ai annoncé que j’allais passer pro, j’ai quand même compris dans son regard qu’il était très fier de moi (...) Tant qu’on ne vit pas cette maladie, on ne se rend pas compte. C’est un sentiment très frustrant. Depuis son accident en 2007, je me bats sur le terrain pour lui aussi », avait confié, il y a trois ans dans Gala, Adrien Rabiot. Une triste nouvelle pour un joueur qui vit des moments délicats sur le plan sportif.