PSG ‍: Adieu Mbappé, le Real mise tout sur Haaland

Lassé d’attendre éternellement Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait définitivement laisser tomber la piste de l’attaquant du PSG et privilégier le dossier Erling Haaland lors du prochain mercato estival en 2024.

Le Real Madrid courtise Kylian Mbappé depuis de longues années mais pour l’heure, Florentino Pérez n’a toujours pas réussi à mettre le grappin sur l’international français du Paris Saint-Germain. L’été dernier, le club de la capitale espagnole pensait tenir le bon bout puisque Kylian Mbappé était libre… mais le capitaine de l’Equipe de France a finalement prolongé à la surprise générale au PSG jusqu’en juin 2024 plus une année en option. En Espagne, on est persuadé ces derniers mois que le Real Madrid ne dégainera pas de proposition pour recruter Kylian Mbappé cet été mais que Florentino Pérez tentera sa chance dans un an, au cas où l’ancien Monégasque soit libre de tout contrat.

Ce n’est même plus certain selon Don Diario, qui explique ce vendredi que le Real Madrid en a assez des revirements de situation incessants dans le dossier Kylian Mbappé. C’est ainsi que pour le média espagnol, Florentino Pérez a la ferme intention de refermer le dossier du n°7 parisien de manière définitive en se consacrant à une autre star en attaque pour remplacer avec une année de retard Karim Benzema. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Florentino Pérez vise du lourd puisque le patron du Real Madrid aimerait beaucoup s’offrir un certain Erling Haaland, jugé ultra-complémentaire avec les ailiers du Real que sont Rodrygo et Vinicius.

Le Real vise Erling Haaland en 2024

Artisan majeur de la victoire de Manchester City en Premier League et en Ligue des Champions la saison dernière, l’international norvégien pourrait partir en 2024 après deux saisons en Premier League. Les excellentes relations entre l’état-major du Real Madrid et Rafaela Pimienta, qui représente les intérêts d’Erling Haaland, pourraient faciliter les négociations et il se murmure déjà que le vice-champion d’Espagne en titre prépare une offre gigantesque à hauteur de 180 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien cyborg du Borussia Dortmund.

Pour l’heure, Manchester City n’envisage pas de se séparer de sa star mais le champion d’Angleterre en titre ne sera pas insensible à l’idée de réaliser une énorme plus-value alors que le club de Pep Guardiola n’avait dépensé que 60 millions d’euros pour recruter le joueur à Dortmund. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, Erling Haaland pourrait être séduit par l’offre du Real Madrid alors que son père a déjà reconnu dans les médias que l’objectif de son fils était de jouer dans tous les grands championnats européens et de gagner partout. En signant au Real Madrid, nul doute qu’Erling Haaland franchirait encore un pas dans sa carrière et ferait définitivement oublier Kylian Mbappé aux Socios madrilènes.