Mbappé harcelé par le PSG, la terrible révélation

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Kylian Mbappé a livré sur la pelouse de Newcastle l’une de ses pires prestations en Ligue des Champions sous les couleurs du PSG.

Kylian Mbappé n’est pas dans la forme de sa vie. Jeudi après-midi en conférence de presse, Didier Deschamps, pourtant adepte de la langue de bois, s’est rendu lui aussi à l’évidence. Ces dernières semaines, malgré des statistiques déjà rondelettes en Ligue 1 avec sept buts depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain, l’international tricolore n’est pas au top. Son match face à Newcastle mercredi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions a confirmé l’impression visuelle des derniers matchs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Contre les Magpies, le capitaine de l’Equipe de France a tout raté, ou presque. Pire, il a été transparent une bonne partie de match, touchant par exemple seulement quatre ballons dans la surface de réparation adverse et tentant un seul dribble… qu’il a raté. A qui la faute ? Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la méforme actuelle de Kylian Mbappé. Et si une partie du problème est physique, après une préparation tronquée en raison de sa mise à l’écart dans le loft, les maux de Kylian Mbappé sont également psychologiques.

Une lassitude mentale chez Kylian Mbappé au PSG

« Il subit également voire surtout une forme de lassitude mentale, après son été compliqué. Même s’il a donné le change en multipliant les sourires et les selfies à la sortie du loft, l’expérience lui a énormément pesé psychologiquement » raconte le quotidien francilien dans son édition du jour. Le Parisien indique par ailleurs que Kylian Mbappé a été traumatisé par le bras de fer imposé par le Paris Saint-Germain durant une bonne partie de l’été et que cette mise à l’écart a été comparée dans le clan Mbappé à du « harcèlement moral ».

C’est ainsi que l’ancien buteur de l’AS Monaco vit aujourd’hui un contrecoup que l’on estime assez logique aussi bien au PSG que dans l’entourage du joueur. Au-delà des considérations physiques et psychologiques, l’aspect tactique entre logiquement en compte pour expliquer les difficultés de Kylian Mbappé, qui a raté tous les matchs amicaux avec ses nouveaux coéquipiers (onze recrues au total) et qui a donc accumulé du retard pour assimiler les principes de son entraîneur Luis Enrique. Après un match totalement raté en Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle, Kylian Mbappé sera attendu au tournant dimanche. Mais une fois de plus, un déplacement périlleux attend les Parisiens et rien ne sera simple pour l’ancien de Bondy à Rennes.