Mbappé va annoncer son départ du PSG

Par Guillaume Conte

Le dossier Kylian Mbappé peut encore faire trembler le marché des transferts puisqu'une information venue d'Arabie Saoudite dévoile que le joueur du PSG va faire une annonce fracassante dans les prochains jours.

Nouveau pays émergent sur le marché des transferts, l’Arabie Saoudite compte aussi faire une entrée fracassante dans le domaine des scoops du mercato. Alors que le dossier Kylian Mbappé est pour le moment en pourparlers entre le joueur et le PSG, qui veut tout faire pour le prolonger, quitte à envisager de le vendre d’ici au 1er septembre, un départ de l’international français est désormais en préparation. Journaliste pour le média saoudien Sport360, Talma Ahmad annonce ainsi sur ses réseaux que la décision a été prise du côté de Mbappé, et qu’elle va bientôt être officialisée. « Dans les prochains jours, nous assisterons à une conférence de presse d’adieu de Mbappé auprès du public parisien. Allah le sait », a même livré le journaliste.

Mbappé au Real dans une semaine, c'est possible

Des propos qui corroborent quelques sorties dans la presse espagnole, faisant notamment état d’une accélération des choses à venir après le match face à Lens du week-end prochain. C’est ce dimanche que le Real Madrid est pressenti pour faire une offre au PSG afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lui vendre son numéro 7. Une proposition à hauteur de 150 millions d’euros est évoquée. Suffisant pour faire craquer le PSG ? Et emmener Kylian Mbappé dans son sillage, alors que l’attaquant tricolore avait promis de rester une dernière saison à Paris. Le suspense est donc total, alors que les dirigeants cherchaient encore cette semaine à prolonger le contrat de leur dernière star mondiale après les départs de Neymar et Lionel Messi.

Selon Sky Sports, le PSG a même laissé le choix à Mbappé de lever l’option prévue dans son contrat signé au printemps 2022, ou bien de signer un nouveau contrat longue durée avec un salaire encore rehaussé. Pour le moment, ce n’est ni l’un ni l’autre, mais il s’agira donc de résister au dernier assaut du Real Madrid en ce mois d’août. A moins que Nasser Al-Khelaïfi, désireux aux yeux du Qatar de ne pas perdre la face, accepte finalement de perdre son joyau faute de pouvoir le garder encore quelques années de plus.

En tout cas, cette information a immédiatement réjoui la presse espagnole, persuadée que l’arrivée de Kylian Mbappé est encore jouable, malgré le démenti ferme et tout récent de Carlo Ancelotti. Pour Defensa Central, média proche du Real Madrid, c’est bien la preuve que tout peut encore se passer dans ce dossier extrêmement complexe et où les égos sont capables de faire vriller les choses. Celui d’un PSG qui ne veut pas perdre la face, celui d’un Mbappé humilié en juillet par son propre club, et celui d’un Real Madrid qui rêve de récupérer enfin un joueur derrière lequel il court depuis des années. En tout cas, la terre est prête à trembler avec cette nouvelle information qui promet une dernière semaine intense à Paris.