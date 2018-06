PSG : Adieu la BBC, le Real Madrid s’attaque à la MCN !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déçu du rendement de Karim Benzema et de Gareth Bale cette saison, le Real Madrid va considérablement renforcer son secteur offensif.

On sait que le Brésilien Neymar fait rêver le président Florentino Pérez. Mais plus généralement, c’est toute l’attaque du Paris Saint-Germain qui fait saliver le club madrilène. Il faut effectivement rappeler que la Maison Blanche a un faible pour Kylian Mbappé depuis l’été dernier. Et maintenant, Don Balon annonce que le Real apprécie beaucoup Edinson Cavani ! La preuve, la patron merengue aurait attentivement suivi l’international uruguayen contre l’Egypte (1-0) vendredi. Cela tombe bien, El Matador a réalisé une belle prestation.

Reste à savoir ce qu’en pense le PSG. Si la porte est fermée à double tour pour Neymar et Mbappé, ce n’est pas forcément le cas concernant Cavani. D’ailleurs, le média espagnol précise que les tensions entre l’ancien Barcelonais et le meilleur buteur de Ligue 1 pourraient pousser ce dernier vers la sortie. Et à un prix raisonnable. En fin de saison, l’avant-centre lié au PSG jusqu’en 2020 a toujours affirmé qu’il souhaitait rester, mais sans connaître les intentions de ses dirigeants...