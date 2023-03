PSG : Achraf Hakimi accusé, sa femme le quitte

Plutôt dans un bon état d'esprit jusqu’en janvier dernier après sa très belle Coupe du Monde avec le Maroc, Achraf Hakimi vit actuellement une période beaucoup plus délicate du côté du PSG…

Ces derniers jours, les joueurs du Paris Saint-Germain ont clairement retrouvé le sourire grâce à leur belle victoire contre l’OM au Vélodrome dimanche. Mais si le groupe de Christophe Galtier est en état de joie avant de recevoir Nantes en championnat et de se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions, le bonheur n’est pas présent chez tous les joueurs… Chez Achraf Hakimi, c’est plutôt la désolation. Blessé aux ischios-jambiers depuis le match aller face au Bayern, le latéral droit vit une période compliquée au niveau de sa vie privée. Puisqu’il a récemment fait l’objet d’une enquête pour viol et qu’il est désormais séparé de son ancienne femme.

Pour rappel, le week-end dernier, une jeune femme de 24 ans s’est rendue au commissariat pour déclarer avoir été violée par l’international marocain, sans porter plainte. Selon la victime présumée, qui a fait connaissance avec Hakimi sur Instagram en janvier, le joueur du PSG l’aurait « embrassé sur la bouche avant de soulever ses vêtements… ». Une affaire, saisie par le parquet de Paris, qui a déjà eu des conséquences réelles pour Hakimi, vu que le Parisien qui était déjà en situation difficile dans son couple, a vu son épouse entamer la procédure pour une séparation.

Actress Hiba Abouk, Hakimi’s wife has initiated separation procedures after the footballer is being investigated for allegedly forcing himself on a 24-year old woman!



📸: Lionel Hahn (Getty Images) pic.twitter.com/iiIJAWWmlJ