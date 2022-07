PSG : Achraf Hakimi à MU, la grosse blague

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Aussi puissant qu'il est, Manchester United s'attaque à une montagne en essayant de faire signer Achraf Hakimi. Le PSG n'est pas vendeur, le joueur a bien l'intention de rester.

Bouté hors du Big Four et absent de la Ligue des Champions, Manchester United mise comme chaque saison ou presque sur le changement d’entraineur pour redorer son blason. Malgré des investissements souvent copieux sur le marché des transferts, le club anglais n’arrive pas à retrouver son lustre d’antan. Erik Ten Hag arrive comme plusieurs de ses prédécesseurs avec une belle réputation, et des certitudes dans le jeu. De quoi redonner espoirs aux fans, qui attendent une équipe enfin solide même si l’avenir de Cristiano Ronaldo est incertain. Sur le plan du mercato, les Red Devils ont commencé les grands travaux avec notamment les venues de Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Lisandro Martinez. Mais le manager néerlandais n’en a pas fini avec le recrutement. Et ses ambitions sont même copieuses.

Le média Football Transfers annonce ainsi que Ten Hag a demandé à ses dirigeants de se pencher sur le cas d’Achraf Hakimi. Le latéral du PSG fait partie des joueurs que le manager de MU apprécie et il le voit bien remplacer un Aaron Wan-Bissaka qui ne donne pas satisfaction dans le couloir droit. Le Marocain est au sommet d’une liste qui comprend également Denzel Dumfries (Inter Milan) et Kyle Walker-Peters (Southampton). Le média spécialisé précise qu’aller chercher Hakimi sera très coûteux, avec une valeur de plus de 65 millions d’euros pour l’homme du couloir droit parisien.

Hakimi restera un rêve pour MU

Mais la question de l’offre ne devrait même pas se poser, puisque le PSG n’est pas vendeur, et il n’a jamais été forcé de vendre un joueur depuis que QSI est aux manettes. Enfin, le Lion de l’Atlas est bien à Paris, où il est titulaire et proche du nouveau patron Kylian Mbappé, qui est probablement son meilleur ami dans l’effectif. En plus de cela, un transfert à Manchester United signifierait tout simplement une absence de Ligue des Champions pour Hakimi, ce qui en fait un critère inenvisageable de plus pour MU. Tout le monde a au moins le mérite d’en être conscient, puisque la signature du joueur du PSG est surtout considérée comme « un rêve » pour Erik Ten Hag, à qui il a fallu expliquer qu’on ne piquait pas un titulaire du PSG comme ça pendant le mercato.