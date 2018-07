PSG : Acheter Verratti au mercato, ça démange le Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Totalement vacciné au niveau des attaques contre le PSG au mercato, le FC Barcelone pourrait néanmoins tenter sa chance afin de faire venir Marco Verratti.

Il y a un an, le club catalan avait fait le forcing, notamment par le biais de l’agent du milieu de terrain, pour que Verratti aille au bras de fer et signe en Espagne. Cela n’avait pas eu l’effet escompté, bien au contraire. Non seulement, l’ancien de Pescara était resté à Paris, virant son agent au passage, mais en plus le club de la capitale française avait fait signer Neymar en mettant le montant de sa clause libératoire. Tout simplement.

Depuis, le Barça est particulièrement prudent avec le PSG. Mais selon la radio RAC-1, les dirigeants catalans, la cellule de recrutement et même certains joueurs souhaitaient voir Marco Verratti porter le maillot blaugrana la saison prochaine. Un vœu compréhensible sachant que l’Italien possède un jeu qui plait de longue date à Barcelone. Mais les médias espagnols ne sont guère optimistes sur les chances de conclure ce transfert. Seule possibilité, que Thomas Tuchel signifie à ses dirigeants qu’il ne compte pas à tout prix sur Marco Verratti, et préfère faire venir des joueurs qui correspondent plus à ses choix. Pour le moment, cela n’est pas le cas, même si l’entraineur allemand a bien fait comprendre au « Hibou » qu’il allait devoir être plus sérieux et plus affuté pour jouer cette saison.