PSG : Accord trouvé entre Paris et l'Inter pour Icardi !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le dossier Mauro Icardi semble avancer à très grande vitesse, puisque ce lundi matin SoccerLink, qui relaie une information de Gianluca di Marzio, affirme que l'Inter et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant argentin. Cette opération devrait se faire sur la base d'un prêt avec une option d'achat, cela étant possible grâce à l'accord de Mauro Icardi de prolonger dans un premier temps son contrat avec l'Inter Milan.

Alors qu'il était entré dans les deux dernières années de son engagement avec les Nerazzurri, l'attaquant était en conflit ouvert avec l'Inter, déclenchant même un procès contre son club en réclamant 1,5ME. Avec ce départ au PSG, du moins s'il se confirme, tout le monde sera content, et Leonardo aura frappé un énorme grand coup en cette fin de mercato estival. Mauro Icardi et Wanda, sa sulfureuse compagne et représentante, sont désormais attendus à Paris en début d'après-midi pour finaliser l'opération. Il reste un peu plus de 12 heures pour y parvenir.