PSG : Accord trouvé entre Alex Sandro et le PSG ?

Le Paris Saint-Germain a demandé à Thomas Tuchel les postes qu'il souhaitait renforcer lors de ce mercato, et tout comme Antero Henrique, le nouvel entraîneur du PSG a pointé du doigt le flanc gauche de la défense du club de la capitale. Pour apporter un vrai plus à ce secteur, le Paris SG a immédiatement pensé à Alex Sandro, l'international brésilien de la Juventus. Et ce samedi soir, Paris United affirme qu'un accord aurait déjà été trouvé entre Alex Sandro et le PSG. Il reste tout de même à convaincre la Juve de céder son joueur.

« La piste menant au Brésilien de la Juventus Turin, Alex Sandro est aujourd’hui la plus avancée et, si le joueur n’a pas officiellement communiqué avec la Juve de son avenir, le club parisien possède un accord contractuel avec l’international Brésilien. Parallèlement, le PSG et la Juventus Turin discutent concernant le départ du joueur. Antero Henrique avait rencontré les dirigeants turinois pour évoquer la possibilité de le transférer », indique le média spécialisé dans le Paris Saint-Germain. En cas d'échec dans cette opération, le PSG pourrait se tourner vers Dalibert, l'ancien joueur de Nice désormais à l'Inter.