PSG : A vendre international pour 35ME, s'adresser à Al-Khelaifi....

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si le Paris Saint-Germain va devoir recruter lors du prochain mercato, il est évident que le club de la capitale va également faire de la place au sein de son vestiaire, le PSG ne pouvant pas empiler les joueurs...et les salaires. Parmi les membres de l'effectif actuel de Thomas Tuchel susceptibles de partir l'été prochain, le nom de Julian Draxler est évoqué, alors que l'international allemand a encore deux ans de contrat et ne cache pas son souhait de prolonger son séjour au Paris SG. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, et cela aurait été validé par Thomas Tuchel, on ne refusera pas une belle offre pour Julian Draxler.

Acheté pour 37ME il y a deux ans à Wolfsburg, le milieu offensif de 25 ans pourrait être vendu...pour une somme similaire ou presque. « Après deux saisons et demie sans être capable de convaincre sur la durée, Draxler n’a cependant pas perdu sa valeur marchande. Il est jeune, international allemand et ne semble pas avoir atteint tout son potentiel. Pour les dirigeants parisiens, à l’heure où ils vont devoir se séparer de quelques joueurs s’ils veulent recruter cet été comme ils l’entendent, l’international allemand figure parmi ceux qu’ils accepteront de vendre volontiers », annonce, ce samedi, L'Equipe. Reste un détail à régler, trouver un club qui acceptera de mettre les 35ME, valeur estimée de Julian Draxler, sur la table.