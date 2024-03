Mbappé chasse la taupe au PSG, il a des soupçons

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dès son rendez-vous avec Nasser Al-Khelaïfi pour faire savoir sa décision, Kylian Mbappé a vu les informations fuiter et les sanctions sportives de Luis Enrique tomber. L'attaquant du PSG a déjà des soupçons et n'aime pas du tout cela.

Pendant des années, le PSG a chassé la taupe dans son vestiaire, qui faisait fuiter les compositions d’équipes comme la moindre consigne de l’entraineur ou surtout les tensions, les retards à l’entrainement et tout ce qui n’allait pas. Un jeu dangereux et qui met forcément le staff technique sur les nerfs, tout comme l’équipe dirigeante. Mais ces dernières semaines, il s’est passé beaucoup de choses avec principalement l’annonce de Kylian Mbappé à ses dirigeants, et à son président Nasser Al-Khelaïfi, qu’il ne continuerait pas au Paris SG la saison prochaine. Cette discussion a eu lieu dans un cadre très privé, pour éviter les divulgations, mais pourtant, deux jours plus tard, les informations sortaient dans la presse pour mettre un terme au maigre suspense.

Le PSG en profite pour envoyer Mbappé en tribunes

Tout était donc déballé sur la place publique, ce qui avait par exemple eu le don d’agacer Luis Enrique, interrogé sur le fait que Kylian Mbappé ait fait son choix, et qui affirmait ne rien savoir et qu’aucune communication officielle n’avait été faite, alors que le matin même, l’attaquant du PSG avait informé l’ensemble du vestiaire de sa décision. Un jeu d’équilibriste qui a visiblement compté, puisque depuis, Mbappé a perdu son statut aux yeux de Luis Enrique, qui n’hésite plus à le faire asseoir sur le banc, voire en tribunes comme à Monaco. L’entraineur espagnol en aurait-il fait de même si le silence avait été gardé sur cette fameuse réunion ? Probablement pas et c’est bien cela qui agace Kylian Mbappé et son entourage.

L’international français avoue avoir été surpris de constater que le contenu de son entretien avec Nasser Al-Khelaïfi était ainsi apparu dans la presse aussi rapidement. Selon L’Equipe, KM7 soupçonne clairement le PSG d’avoir étalé cela sur la place publique pour que les supporters et les suiveurs du club francilien ne l’idolâtrent plus autant. Des fuites qui ne correspondent pas au timing que Kylian Mbappé voulait pour effectuer son annonce à l’approche de la fin de la saison, afin de ménager le suspense sur son avenir et mieux se concentrer sur le sportif. Et l’actualité lui donne raison puisque Luis Enrique ne se prive désormais plus de le mettre sur le banc. Résultat, l’ancien monégasque se sent trahi, et le PSG joue tout de même à un jeu dangereux, car si une promesse a été faite de renoncer à une très grosse partie de sa prime de fidélité au PSG, Mbappé n’a rien signé en ce sens et voir la situation se tendre avec son club n’aide pas à la sérénité dans cette dernière ligne droite de sa carrière parisienne.