PSG : Aurier explique pourquoi Paris ne craint rien à Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Face à une équipe de Liverpool en pleine forme et qui assume totalement sa volonté d’aller chercher le titre en Premier League, le PSG n’en mène pas trop large pour son entrée en Ligue des Champions.

Le club de la capitale française enchaine lui aussi les succès, mais la manière laisse à désirer, surtout dans l’entrejeu. Paris saura-t-il aussi tôt dans la saison élever son niveau de jeu pour répondre présent à Anfield ? Pas de doute pour Serge Aurier, qui ne joue plus avec Tottenham et en profite pour observer les futurs adversaires de son ancien club. Pour le défenseur ivoirien, le PSG a l’expérience et le goût des grands matchs, et n’a donc rien à craindre de ce déplacement chez les Reds.

« Ce n’est pas pareil avec le championnat anglais, mais à Anfield ça sera un match excitant. À Paris on aime jouer ce genre de match-là, je pense qu’ils n’auront pas de soucis à se faire. Ce sera un grand match face à une très bonne équipe », a livré l’ancien défenseur du PSG, pour qui Paris peut frapper un grand coup d’entrée de jeu dans sa poule en allant prendre au moins un point à Anfield.