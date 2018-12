PSG : A 20 ans, Mbappé surpasse Messi et Cristiano Ronaldo au même âge

Dans : PSG, Foot Europeen.

C’est ce jeudi 20 décembre que Kylian Mbappé fête ses 20 ans. Un âge symbolique pour celui qui est déjà une star internationale, après son éclosion rapide à Monaco, sa confirmation au Paris Saint-Germain et surtout ses performances incroyables en Coupe du monde lors du sacre des Bleus. Mais L’Equipe s’est posée la question, le phénomène français a beau écrire l’histoire, fait-il vraiment mieux que les plus grandes stars mondiales à son âge ? La réponse est clairement oui, tant il devance les plus grands noms dans bien des classements où le quotidien sportif l'a comparé avec Ronaldo et Pelé (Brésil), Kopa, Platini, Zidane et Henry (France), Maradona et Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal) et Johan Cruyff (Pays-Bas).

Avec 79 matchs dans l’élite à 20 ans pile, Kylian Mbappé est déjà en tête devant Cristiano Ronaldo (77 matchs) mais est simplement devancé par Cruyff aux nombre de buts marqués en championnat (48 contre 41). En Ligue des Champions en revanche, on ne trouve pas mieux que le joueur du PSG, avec 22 matchs à 20 ans (contre 12 à Messi) et déjà 12 buts. Idem au niveau des sélections, avec déjà 28 capes, contre 24 à Pelé au même âge, même si le Brésilien se venge sur le nombre de buts (26 pour Pelé, 10 pour KMB, qui grille toujours Cristiano Ronaldo et ses sept réalisations). Des statistiques affolantes qui montrent bien que le Français est parti pour marquer l’histoire, devançant même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans les temps de passage. Et quand on sait à quel point le Portugais et l’Argentin marquent depuis plus de 10 ans l’histoire du football, cela laisse rêveur.