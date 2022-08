PSG : 90 kilos, 1m96, un monstre surveille Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le fameux penaltygate semble désormais être oublié du côté du PSG. Mais si cela devait se reproduire, un coéquipier de Neymar et Kylian Mbappé se propose de faire la police au Parc des Princes ou ailleurs.

Depuis le fameux match PSG-Montpellier, et les deux penaltys accordés à Paris, dont l’un a été manqué par Kylian Mbappé et l’autre marqué par Neymar, le club de la capitale a réglé l’affaire en interne. Christophe Galtier l’a confirmé, c’est bien le numéro 7 français qui est le tireur numéro 1, tandis que son coéquipier brésilien, considéré comme le meilleur du monde dans cet exercice, étant désormais la doublure de Mbappé. Il va désormais falloir attendre qu’un arbitre accorde un penalty au Paris Saint-Germain pour savoir si tout est bien clair dans l’esprit des deux stars. Mais quoi qu’il arrive, un joueur du PSG s’est proposé de régler le problème à sa manière. Et lorsqu’un colosse de 90 kilos pour 1m96 s’exprime, on l’écoute, que ce soit dans le vestiaire parisien ou ailleurs. Au micro de Prime Vidéo, Gianluigi Donnarumma propose ses services à Christophe Galtier.

Donnarumma arbitre du duel Neymar-Mbappé

Bravo à toute l'équipe, très belle performance! On continue comme ça 🧤🔴🔵 @PSG_inside #AllezParis pic.twitter.com/9drh1ul5RV — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) August 21, 2022

Le gardien de but italien du Paris Saint-Germain, qui avait été décisif dans cet exercice lors de l’Euro 2021, notamment contre l’Angleterre en finale, estime avec malice qu’il est le candidat idéal pour remplacer Neymar ou Kylian Mbappé lors du prochain penalty accordé au PSG. « Je l'ai dit à Kylian et Ney. S'ils veulent, moi je peux tirer le penalty, a lancé, sourire en coin, Gianluigi Donnarumma, qui a surtout voulu calmer les choses, estimant que tout cela était finalement logique à l’entame d’une saison encore une fois très longue pour le club de la capitale et qu’il ne fallait pas non plus en faire des caisses sur cette opposition d’un soir entre les deux stars. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n'y a aucun problème. Ça s'est vu lors du match contre Lille. L'équipe est unie, elle avance et s'aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L'important était de tirer cela au clair et d'être unis. D'avancer ensemble vers le même objectif. »

Du côté du Paris Saint-Germain, plutôt que sur Gianluigi Donnarumma, et après une réunion d'urgence convoquée par Luis Campos et Christophe Galtier après l'incident de PSG-MHSC, on compte sur le professionnalisme des deux stars que sont Kylian Mbappé et Neymar. Si ce n'est pas le cas, et avant d'envoyer le colosse italien régler l'affaire à sa façon, il sera toujours utile de rappeler à Mbappé et Neymar que l'entraîneur parisien a aussi dans son effectif un certain Lionel Messi, plutôt doué dans cet exercice, et qui peut aussi revendiquer ce rôle de tireur de penaltys. Une manière comme une autre de dédramatiser une histoire qui ressemble surtout à une guerre des egos.