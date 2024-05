Le PSG en finale de C1, le Français a voté

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Favori de sa demi-finale de Ligue des champions contre Dortmund, le PSG est tombé de haut mercredi dernier. Les Parisiens ont subi une défaite logique 1-0. Néanmoins, l'optimisme est de rigueur chez les passionnés de football en France selon un dernier sondage.

Le PSG à Wembley pour la finale de la Ligue des champions, ils sont nombreux à l'espérer. Le club parisien réalise un parcours solide en Europe cette saison et il a surtout la faveur des pronostics dans sa partie de tableau. Après la Real Sociedad et le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ne doit poser aucun problème aux partenaires de Kylian Mbappé. Une impression inchangée dans les analyses journalistiques malgré le revers 1-0 en demi-finale aller mercredi dernier. Les Français pensent de la même façon, selon un dernier sondage Odoxa pour Winamax et RTL.

2/3 des amateurs de foot voient le PSG en finale

En effet, selon les résultats de l'enquête, 66% des amateurs de football en France pensent que le PSG va se qualifier en finale mardi. Un chiffre d'autant plus remarquable qu'il n'était que de 44% avant le quart de finale retour contre le FC Barcelone pour cette tranche de la population française. Les supporters du PSG sont eux quasi unanimes sur la qualification de leur club en finale. 86% préparent déjà leur voyage pour Wembley le 1er juin prochain. Seul le grand public français dans sa globalité n'est pas aussi optimiste : 42% des Français en général voient le PSG en finale.

Mercredi, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Dortmund sur le plus petit des écarts ❌



Une déception, qui n'enterre pas les chances des Parisiens de rejoindre la finale avant le match retour. Dimanche, Téléfoot revient sur les espoirs de qualification du PSG, avec @BastienAL pic.twitter.com/v2q6bWQQlZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 4, 2024

Le match aller en Allemagne n'a pas effrayé les suiveurs fidèles du club parisien. Pour 60% des passionnés de football sondés, le PSG n'avait pas mis les ingrédients mentaux et dans la combativité à l'aller. Pour 67% des suiveurs, le PSG n'était pas à la hauteur d'une demi-finale de C1. 57% des amateurs de football pointent en priorité la mauvaise prestation de Kylian Mbappé pour expliquer la défaite parisienne. Il est aussi le joueur le plus décevant pour les supporters parisiens interrogés (45%). 64% des suiveurs et 75% des supporters parisiens réclament la titularisation de Gonçalo Ramos au Parc. Une nécessité pour aller affronter le Real Madrid ou le Bayern Munich à Wembley. Une confrontation contre les Merengues est plébiscitée par les supporters parisiens (61%). Reste d'abord à éliminer Dortmund avant, ce qu'aucun chiffre ne peut assurer à 100%.