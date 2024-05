PSG ‍: Les supporters prennent un énorme risque

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match de mardi soir contre le Borussia Dortmund suscite un engouement énorme du côté des supporters parisiens. Ces derniers n'ont pas peur de défier le karma.

Tandis que le prix des billets s'envole sur la plateforme de revente mise en place par le PSG, et que le marché noir s'emballe aussi, les supporters parisiens sentent que la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund peut être un moment historique. On se souvient que l'année du covid, et alors que cela était interdit, plusieurs centaines de fans étaient venus à l'extérieur du Parc des Princes fêter la qualification du Paris Saint-Germain pour le Final 8 après avoir éliminé Dortmund. Alors même s'ils savent qu'il est toujours risqué de vouloir défier l'avenir, sur les réseaux sociaux, des centaines de supporters du PSG réclament qu'une fan zone soit organisée à proximité du stade de la porte de Saint-Cloud. Pour l'instant, ni les dirigeants du Paris Saint-Germain ni les élus parisiens n'ont répondu. Et ce n'est pas tout.

❗️À deux jours du match, des supporters sans place pour PSG-BVB demandent à ce qu’une fan zone soit installée devant le Parc des Princes mardi soir.



Ils sont 2000 sur un groupe Telegram. 🔴🔵



(via RMC Sport) pic.twitter.com/WAr1021N8H — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 5, 2024

Selon les informations de RMC, même dans le stade, les membres du Collectif Ultras Paris n'ont pas peur de risquer une climatisation géante. Les responsables du CUP auraient demandé à ce que le club de la capitale envisage d'organiser un envahissement de terrain sans que cela soit le chaos total en cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions le 1er juin prochain à Wembley. Là encore, on ne sait pas si Nasser Al-Khelaifi, décisionnaire concernant les relations avec les Ultras, a validé cette possibilité. On espère que tout cela ne s'écroulera pas mardi vers 23 heures.