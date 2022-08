PSG : Neymar réunit des joueurs dans le dos de Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Promis à une titularisation certaine ce dimanche contre Lille, Kylian Mbappé et Neymar vont être regardés attentivement. Car entre les deux stars du PSG il y a de l'eau dans le gaz quoi qu'en dise Christophe Galtier.

Ce sera un événement dans le match, mais il faudrait avoir quitté la planète football depuis plus d’une semaine pour ne pas se douter que deux joueurs du Paris Saint-Germain vont devoir avoir une attitude exemplaire sur la pelouse du stade lillois sous peine de voir la pression devenir insupportable. A dix jours de la fin du mercato, et tandis que l’avenir parisien de Neymar semble désormais être garanti, Kylian Mbappé sait que le Brésilien vit très mal d’être désormais dans son ombre. Car en prolongeant jusqu’en 2025 son contrat avec le PSG, alors que tout le monde pensait qu’il allait rejoindre le Real Madrid, le numéro 7 du club de la capitale a obtenu que le projet s’appuie sur lui et plus sur un Neymar qui a enchaîné les saisons décevantes et les écarts de conduite. Sauf que l’attaquant tricolore ne se doutait pas que la star brésilienne allait être piquée au vif par l’annonce par Nasser Al-Khelaifi d’une possible vente au mercato et redeviendrait un vrai footballeur pendant l’été.

Neymar réunit ceux qui lui sont proches dans le vestiaire du PSG

Eblouissant contre Nantes et Clermont, Neymar a vu Kylian Mbappé revenir contre Montpellier, et c’est peu dire que la réalité a sauté aux yeux. Même si on s’est focalisé sur le deuxième penalty accordé au PSG, et que les deux joueurs se son disputés, il a semblé évident qu’entre les renforts de luxe du mercato 2017 c’était clairement tendu. Et visiblement, le Brésilien a attiré dans son camp d’autres joueurs, et non des moindres, qui sont eux aussi étonnés que Luis Campos et Christophe Galtier misent tout sur Mbappé et tournent le dos aux autres joueurs. Pour preuve, dans la foulée du match contre Montpellier, et avant même la réunion organisée dimanche dernier au Camp des Loges afin d’essayer d’éteindre l’incendie, Neymar a retrouvé certains de ses coéquipiers au restaurant, mais Mbappé n’était pas invité.

C’est L’Equipe qui le révèle à quelques heures du match LOSC-PSG, autour d’une table d’un restaurant de la capitale, quelques joueurs proches de Neymar ont évoqué ce sujet, et notamment Lionel Messi qui n’apprécie pas de voir que le joueur français est désormais son patron. « Il suffit d'observer les quelques regards glacés de Leo Messi, samedi dernier, pour comprendre que le septuple Ballon d'Or n'apprécie que modérément la situation. Qu'il ait ensuite passé la fin de soirée en compagnie de Neymar, Marquinhos, Paredes et leurs épouses dans un établissement nocturne de la capitale démontre que l’Argentin aurait choisi son camp, s'il le devait... », constate le quotidien sportif, confirmant au passage la présence d’un axe sud-américain au PSG contre Mbappé.

Quelques heures après ce repas entre quelques joueurs qui lui sont proches au Paris Saint-Germain, Neymar a liké quelques messages sur Twitter qui s'en prenaient à Kylian Mbappé, mettant le feu en interne et obligeant les dirigeants du club de la capitale à réunir d'urgence les deux joueurs pour calmer le jeu. Le mal semble cependant être fait, et Christophe Galtier va devoir rapidement démontrer qu'il est capable de domestiquer les deux fauves que sont Neymar et Mbappé, et faire que les deux stars peuvent laisser leur rivalité dans les vestiaires pour permettre au PSG de flamber cette saison. Si ce n'est pas le cas, Nasser Al-Khelaifi risque de devenir fou.