PSG ‍: Donnarumma rêve de renverser Marquinhos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera très attendu ce mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions. Ce sera aussi le cas de certaines individualités, comme Gianluigi Donnarumma.

Le PSG sait qu'il peut marquer son histoire en ralliant la finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Pour cela, il faudra se débarrasser de Dortmund, qui possèdera au coup d'envoi un avantage d'un but. Parmi les joueurs qui seront très attendus au Paris Saint-Germain : Gianluigi Donnarumma. La qualification se jouera sur des détails et dans le passé, les portiers du club de la capitale n'ont pas toujours répondu présents, Donnarumma compris. L'Italien se sait d'ailleurs surveillé et pour certains, un départ pourrait être un sujet en cas de contre-performance face aux Marsupiaux. Pourtant, l'ancien du Milan AC est lui chaud à l'idée de prolonger l'aventure en France. Et il a même un grand rêve en tête.

Donnarumma rêve en très grand avec le PSG

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, une réunion aura lieu dans les prochaines semaines concernant une prolongation au PSG de Donnarumma. L'Italien veut tout faire pour continuer à évoluer à Paris. Il souhaiterait même en devenir le prochain capitaine. Le journaliste italien précise qu'une réunion se tiendra entre les champions de France et l'agent du joueur, Enzo Raiola, à l'issue de la saison.

Le contenu de cette dernière dépendra en grande partie des prestations du Transalpin lors de ce mois de mai, on ne peut plus important pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, Donnarumma, en fin de contrat en juin 2026 avec le club francilien, se projette encore de nombreuses années en France. Son comportement et son état d'esprit sont appréciés, lui qui est un élément respecté par les fans et Ultras du PSG. A lui de prouver qu'il peut aussi être un élément incontournable lors des grands rendez-vous.