PSG ‍: Luis Enrique met un uppercut au Barça pour Xavi Simons

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente saison en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons attire les convoitises à l’approche du mercato estival. Mais pour le PSG, il n’est pas question de se séparer de l’international néerlandais.

Quel avenir pour Xavi Simons ? Les supporters du Paris Saint-Germain se posent la question depuis plusieurs semaines en raison des rumeurs incessantes au sujet de l’international néerlandais. Prêté au PSV Eindhoven la saison dernière, le milieu offensif formé au FC Barcelone a de nouveau été prêté par le PSG l’été dernier, cette fois au RB Leipzig. Un prêt concluant puisque le Hollandais totalise 9 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Des prestations qui attirent les convoitises : Leipzig aimerait le conserver dans son effectif, d’autres formations en Bundesliga ont flashé sur lui, et le Barça aimerait le faire revenir. La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain sera décisionnaire à 100 % pour l’avenir de Xavi Simons, ou si le joueur aura son mot à dire.

A ce sujet, les informations sont floues et contradictoires. Une chose est certaine, le club de la capitale française va faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer Xavi Simons à l’issue de la saison comme l’a fait savoir le journaliste Sébastien Vidal, lequel a notamment indiqué sur son compte X que Luis Enrique comptait sur le milieu offensif des Pays-Bas la saison prochaine. « Le milieu offensif du PSG, Xavi Simons, attire les regards avec son prêt réussi au RB Leipzig. Malgré l'intérêt de nombreux clubs, le coach Luis Enrique compte sur lui pour la saison prochaine. Pas de nouveau prêt en vue » a indiqué le journaliste, pour qui les supporters du PSG n’ont plus aucune raison de trembler. A moins d’une très grosse surprise, Xavi Simons sera bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Un renfort bienvenu pour Luis Enrique, qui va perdre Kylian Mbappé et qui peut donc déjà considéré comme acté une première recrue de tout premier ordre dans son secteur offensif.