120 ME cash pour Osimhen, le PSG refuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG maintient son intérêt pour Victor Osimhen mais souhaite négocier la venue de l’international nigérian à certaines conditions lors de ce mercato estival, notamment en ce qui concerne les conditions de paiement.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid va laisser un vide au PSG, mais l’état-major du club parisien est prêt à frapper fort pour la succession de l’international français. Les pistes se multiplient et parmi les noms régulièrement évoqués, celui de Victor Osimhen est en excellente position. Chaque semaine, la presse italienne fait état de l’avancement du dossier. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport confirme que le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus chauds pour faire venir l’ancien attaquant de Charleroi et de Lille. Mais pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, il n’est pas question de payer les 120 millions d’euros de la clause de Victor Osimhen d’un seul coup.

En effet, le champion de France en titre négocie actuellement avec Naples pour étaler le paiement de ce transfert, qui pourrait grimper jusqu’à 130 millions d’euros en fonction des bonus. De son côté, Chelsea est également intéressé et semble disposé à payer cash le transfert de Victor Osimhen. Mais les Blues souhaitent faire baisser le prix de Victor Osimhen et négocient actuellement un deal de 80 millions d’euros plus le transfert de Romelu Lukaku, actuellement prêté à l’AS Roma, plus le transfert d’un autre joueur à Naples.

A l’heure où le PSG est bien décidé à payer la clause de Victor Osimhen mais souhaite étaler le paiement du transfert, Chelsea adopte donc une position totalement différente avec un deal beaucoup plus complexe. Tout cela ne doit pas faire les affaires d’Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, qui aimerait lui trouver un club en mesure de payer les 120 millions d’euros de la clause de Victor Osimhen en cash d’un seul coup. Mais ce n’est pas le cas pour l’instant puisque le PSG et Chelsea sont clairement les deux clubs les plus intéressés par le profil de l’international nigérian du Napoli.