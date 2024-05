Le PSG lance son mercato avec deux pépites aux Pays-Bas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival se prépare au PSG et pour Luis Campos, l’objectif n’est pas seulement d’attirer des stars, mais également de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel à l’instar de Lucas Beraldo, recruté en janvier. Dans cette optique, le club de la capitale a les yeux rivés vers le PSV Eindhoven.

Comme cela a été le cas avec Lucas Beraldo au mois de janvier, le Paris Saint-Germain va tenter de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel avant qu’ils explosent aux yeux du grand public lors du prochain mercato estival. Luis Campos est un spécialiste de ce genre de coup et c’est indiscutablement dans ce domaine qu’il excelle, comme il l’a prouvé par le passé à Monaco ou encore à Lille. Après avoir misé sur Vitinha il y a un an et demi puis sur Ugarte ou plus récemment Beraldo, le coordinateur sportif du PSG a cette fois les yeux rivés vers les Pays-Bas. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, le club de la capitale française a flashé sur Joey Veerman et sur Johan Bakayoko, deux joueurs qui explosent au PSV Eindhoven ces derniers mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johan Bakayoko - El Kito 🦁 (@johanbakayoko)

Et à priori, le PSG n’a pas l’intention de choisir et souhaite recruter les deux joueurs dans les semaines à venir. « Joey Veerman et Johan Bakayoko au PSG ! La possibilité de les voir au Paris Saint-Germain de plus en plus crédible. En effet, la direction parisienne ne compte pas recruter que des joueurs entre guillemets connus. Cela fait maintenant un an que Paris s'intéresse à Bakayoko et depuis peu de temps à Veerman. Concernant le premier, Paris avait tenté en fin de mercato 2023, voir si c'était possible. Malheureusement Paris s'était pris trop tard » a indiqué le compte insider, qui précise néanmoins que Luis Campos n’est pas le seul à avoir flashé sur le milieu défensif néerlandais et sur l’ailier belge. Des clubs de Premier League et de Liga sont également venus aux renseignements et vont compliquer la tâche du PSG, qui va devoir se montrer très convaincant sportivement et financièrement pour rafler la mise.