LdC ‍: La folle promesse de Dortmund pour anéantir le PSG

Par Corentin Facy

Il y a une semaine, le Borussia Dortmund a fourni de gros efforts pour s’imposer contre le PSG. Ce mardi, les coéquipiers de Jadon Sancho devront en faire de même s’ils veulent espérer une qualification pour la finale de Ligue des Champions. Une chose est certaine, ils sont prêts à tout.

Mercredi dernier au Signal Iduna Park, les joueurs du Borussia Dortmund ont couru 10 kilomètres de plus que ceux du Paris Saint-Germain au total. Une statistique implacable en Ligue des Champions, où il est quasiment impossible de gagner avec une telle différence à ce niveau. Les joueurs de Luis Enrique sont donc prévenus, il va falloir fournir plus d’efforts, avec et sans le ballon, pour espérer renverser la vapeur ce mardi contre le Borussia Dortmund. D’autant que face à eux, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont trouver une équipe survoltée, prêt à courir encore davantage s’il le faut.

C’est d’ailleurs le sens du message lancé par le coach Edin Terzic avant la demi-finale retour au Parc des Princes. « Si c'est nécessaire, on courra 20 kilomètres de plus que le PSG. On a un gros objectif, un grand rêve. C'est de cette façon qu'on s'est hissé ici, en demi-finales de la Ligue des champions. On a parlé de favoris avant, s'il était question de favoris, on ne serait pas ici. On est ici parce que l'on a fait beaucoup de bonnes choses. La semaine dernière, nous avons essayé quelque chose de différent, ne pas jouer défensivement mais trouver des espaces pour se créer des duels et des occasions » a expliqué le coach du Borussia Dortmund face à la presse, avant de poursuivre.

Le Borussia Dortmund annonce la couleur face au PSG

« On a un grand respect non seulement pour l'adversaire, mais aussi pour la tâche qui nous attend. Le projet PSG est construit depuis plusieurs années pour gagner la Ligue des champions, c'est leur grand objectif. C'est leur mission et nous, on a un immense rêve que l'on veut réaliser » a lancé Edin Terzic, qui sait que son équipe va devoir fournir des efforts presque surhumains pour résister à la furia du PSG, mardi soir au Parc des Princes. Luis Enrique et ses joueurs sont mis au parfum, s’ils veulent décrocher leur qualification en finale de la Ligue des Champions, il faudra la mériter car en face, le Borussia Dortmund ne leur offrira rien.